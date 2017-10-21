Сквер «Молодежный», заложенный в Сочи волонтерами ООН, принял первых гостей

Сочи, Краснодарский край, , 14:02 — REGNUM В Сочи на пересечении Курортного Проспекта и ул. Фабрициуса прошло открытие нового сквера «Молодежный», построенного в честь участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Сквер с 8-летним эвкалиптом теперь будет напоминать сочинцам о XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Зеленая зона расположена на пересечении Курортного проспекта и ул. Я.Фабрициуса.

В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие волонтеры ООН из Ирака, Египта, Франции, Зимбабве, Боснии и Герцеговины, Эквадора, Никарагуа, Дании, Индии, Омана, Монголии, Германии, Конго, участники и организаторы Фестиваля, депутаты Госдумы.

На центральной площадке парка они вместе высадили восьмилетний серебристый эвкалипт — вечнозеленое, быстрорастущее и неприхотливое дерево, выдерживающее морозы до — 12 градусов.

Площадку для сквера начали готовить намного раньше. Для этого расчистили земельный участок, вывезли десятки тонн мусора, аварийных деревьев и обрезки зеленых насаждений, уложены трубы под дренажную систему для отвода грунтовых вод, уложено почти 700 кв. м брусчатки, забетонированы прогулочные тропы, обустроена парковка, установлено 60 опор уличного освещения, шесть переходов с лестницами, в том числе с пандусами для людей с ограниченными возможностями и детских колясок, и «усилен» существующий мост через канал.

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