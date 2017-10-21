В военном блоке НАТО отвергли неготовность альянса к быстрому развертыванию

Брюссель, , 13:43 — REGNUM Руководство военного блока НАТО с негодованием отвергает обвинения германского журнала Der Spiegel в неспособности сил Североатлантического альянса к быстрому развертыванию и переброске подкреплений по Европе. Соответствующее заявление сделала сегодня, 21 октября, в интервью ТАСС официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября германский еженедельник Der Spiegel опубликовал статью, в которой со ссылкой на секретный доклад Североатлантического альянса утверждалось, что транспортная инфраструктура европейских стран-членов НАТО (которые вообще-то имеют самую плотную транспортную сеть в мире) ослабла и не способна обеспечить быструю переброску военных сил по территории альянса в случае возникновения конфликта.

Журналисты попросили официального представителя НАТО прокомментировать эту статью.

Лунгеску ответила, что альянс никогда не комментирует то, что преподносится как утечки. При этом он подчеркнул, что силы НАТО сейчас «более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия».

«НАТО осуществляет сейчас самое значительное усиление своей коллективной обороны с момента завершения холодной войны, включая размещение четырех многонациональных боевых групп на востоке альянса, в том числе в Литве, под командованием Германии», — сказала она.

Кроме того, Лунгеску напомнила, что Североатлантический альянс утроил численность своих Сил быстрого реагирования почти до 25 тысяч человек. В основе этих сил находит контингент «сверхбыстрого» реагирования численностью в 5 тыс. человек.