НПО успела написать 22 жалобы на выборах в Грузии

Тбилиси, , 13:04 — REGNUM При открытии избирательных участков на выборах в органы местного самоуправления в Грузии наблюдатели от НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» составили 22 жалобы и сделали 20 замечаний. Соответствующий отчет организация представила вскоре после начала процесса голосования.

Нарушения, связанные с открытием избирательных участков, были зафиксированы на 2,7% участков.

Основные нарушения, по которым наблюдатели составили жалобы, касались ограничения прав наблюдателей (на избирательном участке в Батуми наблюдателя не допустили на процедуру жеребьевки, а на избирательном участке в Вакийском избирательном округе Тбилиси избирательная комиссия не зарегистрировала жалобу наблюдателя). Также зафиксированы единичные случаи нарушения процедуры голосования, процедуры и порядка маркировки избирателей, забрасывания бюллетеней в избирательную урну.

В целом по стране, по оценке наблюдателей, процесс открытия избирательных участков прошел без существенных нарушений, с соблюдением установленных законом процедур.

«Наблюдение за выборами в органы местного самоуправления организация осуществляет методом параллельного подсчета голосов, что дает нам возможность своевременно выявлять нарушения, системно оценивать процесс выборов и перепроверять точность официальных результатов», — заявляют представители НПО.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Население страны должно выбрать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). С этой целью избиратели должны подчеркнуть желанных кандидатов в трех бюллетенях. Один бюллетень предназначен для выборов мэра, второй — для выборов членов сакребуло в пропорциональном порядке, третий — для выборов мажоритарных депутатов местного собрания.