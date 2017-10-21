На 10:00 активность избирателей в Грузии составила 6,74%

Тбилиси, , 11:12 — REGNUM По состоянию на 10:00 местного времени, активность избирателей на проходящих в Грузии 21 октября выборах в органы местного самоуправления составила 6,74%. Об этом сообщила спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По данным комиссии, наибольшая в масштабе всей страны активность была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми, где явка на 10 часов утра составила 11,2%. Наименее активными оказались избиратели Шида Картли — 5,8%. В Тбилиси явка избирателей пока ниже, чем в среднем по стране — 6,3%.

«Процесс голосования на всех избирательных участках проходит в мирной обстановке, каждый гражданин может свободно, беспрепятственно сделать свой выбор», — сообщила представитель ЦИК.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Население страны должно выбрать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). С этой целью избиратели должны подчеркнуть желанных кандидатов в трех бюллетенях. Один бюллетень предназначен для выборов мэра, второй — для выборов членов сакребуло в пропорциональном порядке, третий — для выборов мажоритарных депутатов местного собрания.