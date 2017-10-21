Станислав Тарасов, , 12:11 — REGNUM

Командование сил самообороны регионального правительства Иракского Курдистана выпустило официальное заявление о военных столкновениях между ирано-иракскими шиитскими силами «Хашд аш-Шааби» и курдскими войсками пешмерга. С обеих сторон есть жертвы. Тем временем на фоне усиливающегося кризиса между иракскими и курдскими силами отряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает британская газета The Telegraph, захватили три деревни к югу от города Киркук. Джихадисты, терпя поражение в Сирии, стали активнее проявлять себя на юге Ирака. В этой связи Майкл Прегент, бывший сотрудник разведки США, работающий в аналитическом центре Института Хадсона, заявил: «Мне кажется, что Багдад считает более важным наступление на курдов, чем борьбу против оставшихся оплотов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Глава курдской автономии Ирака Масуд Барзани призвал курдов мира «поддержать свою Родину, подвергшуюся нападению со стороны Ирака». По его словам, «международное сообщество намерено забыть огромные жертвы, которые пешмерга возложили на алтарь победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступая на переднем крае международных усилий по борьбе с терроризмом». В то же время Багдад выдал ордер на арест вице-главы автономии Косрата Расула Али по обвинению в «провокации», увидев ее в заявлении политика, назвавшего иракскую армию и федеральную полицию «оккупационными силами». Помимо того, Багдад распорядился арестовать трех высокопоставленных курдских чиновников, которых считает ответственными за организацию референдума о независимости, проведенного курдами 25 сентября.

Такие решения сужают возможности для ведения диалога между Эрбилем и Багдадом. Как констатирует глава Патриотического союза Курдистана (ПСК) Павел Талабани, «курдские и иракские силы находятся на пороге войны». Это означает, что сложная и многоходовая иракская политическая и военная игра вступает в новую фазу, в которой должны более активно проявить себя прежде всего внешние игроки. На первом этапе речь идет о «четверке» — Иране, Турции, Сирии, Ираке. Накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, как утверждала турецкая газета Hürriyet, Анкара была уверена в том, что «козырные карты в этой игре находятся в ее руках». Теперь она, правда, пока на неофициальном уровне фиксирует укрепление влияния Ирана на севере Ирака.

Турция начинает заявлять о правах иракских туркоманов (в основном проживающих в районе Киркука) на автономию. Обвиняет Рабочую партию Курдистана (РПК), которая имеет серьезное влияние среди сирийских курдов и лагеря в северном Ираке, а также воюет на территории самой Турции, в возможном вступлении в альянс с Эрбилем и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, Анкара опасается укрепление шиитского влияния в контексте альянса Дамаска и Багдада, но в то же время Турция, Сирия и Ирак вынуждены сотрудничать на курдском направлении, где у них существуют общие интересы. Не является ли это признаком того, что курды заперты и со всех сторон окружены странами, которые не хотят давать им даже самоуправление?

Внешне все выглядит так. Однако сегодня в игру начинают постепенно втягиваться геополитические «тяжеловесы». Уже выразили обеспокоенность в связи с военными столкновениями между «Хашд аш-Шааби» и пешмерга к югу от Эрбиля американцы. В заявлении государственного департамента США отмечается: «Восстановление федеральной власти над спорными районами никоим образом не изменяет их статус — они остаются спорными до тех пор, пока их статус не будет урегулирован в соответствии с Конституцией Ирака. Мы внимательно следим за ситуацией и призываем все стороны прекратить любое насилие и провокационные движения, и координировать свою деятельность по восстановлению спокойствия».

Не молчит и Израиль, единственная страна, поддержавшая независимость курдов в Ираке. Как сообщает Reuters, премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет переговоры с мировыми державами, пытаясь предотвратить атаки на Курдистан со стороны иракских вооруженных сил, в частности «Хашд аш-Шааби». Нетаньяху обсуждал этот вопрос в телефонных переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом России Владимиром Путиным, должностными лицами администрации Трампа и Парижем. В беседе с корреспондентом агентства один израильский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Израиль заинтересован в безопасности Курдистана, так как «эта территория становится самым важным стратегическим местом на Ближнем Востоке».

ООН выразила озабоченность в связи с сообщениями о притеснении гражданских лиц, в основном курдов, которых изгоняют из районов, в которые вошли иракские силы. Есть сведения о том, что готовится специальная резолюция Совета Безопасности ООН о ситуации в северном Ираке. По мнению французской газеты Le Monde, «в нынешней обстановке, даже если бои в ближайшее время не станут охватывать новую территорию, международное сообщество должно направить Ираку четкое предупреждение: в страну могут быть введены международные силы, которые присутствуют в регионе в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Проблема в том, что Багдад и Дамаск, одерживая победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь вынуждены договариваться или воевать с курдами, которые тоже били джихадистов. Что дальше? Похоже, сбываются прогнозы тех экспертов, которые предполагали, что военное поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и в Сирии не приведет к скорой нормализации ситуации не только в этих странах, но и в регионе в целом. Все еще впереди.