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Президент Грузии сделал свой выбор

Политика

Георгий Маргвелашвили надеется, что будущие местные власти будут слушать своих граждан

Президент Грузии сделал свой выбор
Michał Józefaciuk
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

Тбилиси, 21 октября 2017, 10:53 — REGNUM  Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже сделал свой выбор, проголосовав на шестом избирательном участке Мтацминдского избирательного округа в 09:00 по местному времени. После голосования президент обратился к находившимся у участка избирателям и призвал их к большей активности.

«Сегодня важный день и решается судьба очень многих вопросов. Выборы в органы местного самоуправления должны решить наши каждодневные проблемы и нужды. Сегодня мы делаем выбор за лучшее и более вовлеченное самоуправление, где у народа будет больше голоса, где местные власти будут слушать своих граждан», — заявил президент.

Тех мэров и управляющих, которые будут избраны сегодня, Георгий Маргвелашвили призвал прежде всего стать на службу обществу и внимать нуждам и проблемам населения.

Президент в общем рассказал и о том, как он проголосовал. По его словам, в трех бюллетенях он подчеркнул представителей трех разных избирательных субъектов.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Население страны должно выбрать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). С этой целью избиратели должны подчеркнуть желанных кандидатов в трех бюллетенях. Один бюллетень предназначен для выборов мэра, второй — для выборов членов сакребуло в пропорциональном порядке, третий — для выборов мажоритарных депутатов местного собрания.

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