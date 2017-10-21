Польша готова идти на уступки украинским врачам

Варшава, , 12:27 — REGNUM Украинским врачам станет проще трудоустраиваться в Польше, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Милена Кружевска, сообщают 21 октября украинские «Вести».

По ее словам, Польша может применить «немецкий подход» к трудоустройству иностранных врачей, когда им предоставляются лицензии для практики на определенном рабочем месте. Необходимость изменения в трудоустройстве украинских врачей возникла в Польше из-за нехватки медицинских работников.

Читайте также: К отъезду на работу к польским панам на Украине готовят уже со школы

Отмечается, что на данный момент для того, чтобы получить разрешение работать в Польше, иностранные врачи (кроме стран ЕС) обязаны подтверждать в Польше свой диплом, а также дополнительно сдать экзамен на знание польского языка. Если польские власти решат упростить трудоустройство врачей с Украины, то им не придется подтверждать диплом и сдавать экзамен.

Читайте также: Польша будет колонизировать Украину после новой Руины: обзор евроинтеграции

Напомним, число трудовых мигрантов с Украины в Польше постоянно растет. Только за последние три года число граждан Украины, работающих в Польше, увеличилось в четыре раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Число граждан Украины, работающих в Польше, стремительно растет