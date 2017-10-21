Секретно: Трамп готовит запрет публикации документов об убийстве Кеннеди

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Ожидающееся в октябре 2017 года раскрытие документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, может не состояться. В администрации президента США Дональда Трампа уверены, что публикация секретных сведений угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, передает 20 октября издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, 26 октября Национальный архив должен рассекретить примерно 3,1 тыс. документов, которые ранее были недоступны широкой общественности, и еще порядка 30 тыс. бумаг, которые предавались огласке частично. Основная часть секретного архива была подготовлена ФБР и министерством юстиции, однако срок их обнародования был перенесен в 1992 году на 25 лет.

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Как пояснила пресс-секретарь администрации президента Линдси Уотерс, в настоящий момент проводится работа, направленная на «публикацию максимального количества информации». Опасения ведомства связаны с тем, что некоторые документы были получены через десятилетия после убийства Кеннеди в 1963 году, в том числе позднее 1992 года, в связи с чем, они могут навредить национальной безопасности США.

Источники Politico отмечают, что из-за необходимости публикации документов, на Трампа оказывают давление в ЦРУ. Руководство спецслужбы настаивает на раскрытии сведений, потому что они позволят раскрыть методы работы разведки, а также узнать имена информаторов, помогавших в расследовании убийства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года ФБР и ЦРУ признали, что они проводят окончательный обзор нераскрытых файлов, но будут ли ходатайствовать о сохранении их в тайне, было неясным. Раскрытие сведений оказаться неудобным, так как может подтвердить, что представители упомянутых спецслужб лгали комиссии, уполномоченной на проведение независимого расследования. Лгали с целью отведения от себя подозрений в международной террористической деятельности.

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