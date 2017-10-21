Путин и Эрдоган готовят почву для 7-го раунда переговоров в Астане

Москва, , 08:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что главной темой разговора лидеров двух стран стала ситуация в Сирийской Арабской Республике. В ходе обстоятельного обмена мнениями по сирийской проблематике Путин и Эрдоган дали положительную оценку совместной работы в рамках астанинского процесса, что проявилось в создании зон деэскалации в Сирии.

Также лидеры России и Турции обсудили перспективы проведения очередного, седьмого по счету, раунда межсирийских мирных переговоров в столице Казахстана.

«Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно сотрудничество России с Турцией, а также с Ираном помогло фактически остановить гражданскую войну в Сирии и высвободить значительные силы сирийского правительства для борьбы с международным терроризмом.

Москва, Анкара и Тегеран смогли организовать межисирийские мирные переговоры в Астане и заставить наиболее ретивых представителей так называемой сирийской оппозиции сесть за стол переговоров без предварительных условий. Успех этого начинания проявился в создании зон деэскалации в Сирии и резком снижении интенсивности боестолкновений между сирийскими правительственными силами и боевиками оппозиции.