ОБСЕ: Киев должен наказывать за необоснованное вмешательство в работу СМИ

Киев, , 08:07 — REGNUM Необоснованное вмешательство в работу журналистов на Украине не должно оставаться безнаказанным, заявил французский политик, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, сообщает 20 октября пресс-служба ОБСЕ.

По его словам, безопасность журналистов на Украине по-прежнему остается «хрупкой», в связи с чем Киев должен положить конец нападениям и угрозам в адрес журналистов. Дезир призвал украинские власти завершить все расследования относительно журналистов.

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Представитель ОБСЕ также отметил, что Украина должна создать благоприятные условия для работы журналистов, а необоснованное вмешательство в их деятельность должно соответствующим образом наказываться.

Напомним, ранее Дезир уже призывал Украину прекратить необоснованную высылку российских журналистов. Представитель правозащитной организации подчеркнул, что Киев не должен депортировать журналистов из других госудраств-членов ОБСЕ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову похитила и насильно депортировала из страны служба безопасности Украины (СБУ). Причиной стал «необъективный» репортаж журналистки о праздновании на Украине Дня независимости.

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