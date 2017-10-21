НАТО не способно быстро ответить на атаку с Востока — Spiegel

Берлин, , 05:57 — REGNUM Быстрого развертывания войск в случае атаки с Востока НАТО провести не сможет, поскольку за последние годы в этом вопросе наблюдается очевидная деградация, пишет газета Spiegel.

«Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении европейского командования, деградировала с окончания холодной войны», — говорится в отчете НАТО.

Отметим, что отчет альянса называется «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса». Он был создан с целью разобраться в возможностях, которыми располагает НАТО к настоящему моменту.

Согласно документу, деградация коснулась прежде всего управленческих структур альянса.

Что касается «восточного фронта» НАТО, 9 октября альянс развернул новые многонациональные силы в Румынии, как сообщали западные СМИ — в качестве последней меры в противостоянии России на «Восточном фланге» и контроля растущего присутствия России в Черном море.

Читайте подробнее: НАТО размещает войска в регионе Чёрного моря: НАТО хочет мира?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Москву не беспокоит усиление группировок НАТО у границ России.

Читайте подробнее: Путина не беспокоят мероприятия НАТО у границ России