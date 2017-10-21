Никаких переговоров: КНДР не свернет ядерную программу — пока угрожают США

Пхеньян, , 03:45 — REGNUM Переговоры на тему сокращения ядерной программы Северной Кореи невозможны в обстановке сохранения угрозы со стороны Вашингтона, сообщил журналистам представитель северокорейского МИД Нам Хек Зен.

«Что касается дорожной карты, предложенной Россией и Китаем, уважаемый глава [Северной Кореи] Ким Чен Ын недавно пояснил, что ядерное оружие и баллистические ракеты, которыми располагает КНДР, сохраняются у нас до тех пор, пока США будут продолжать свою враждебную политику», — заявил Нам Хек Зен.

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Северокорейский дипломат добавил:

«Поэтому никаких переговоров относительно нашего ядерного оружия и нашего ракетного потенциала не будет».

Напомним, Пхеньян и Вашингтон в очередной раз обменялись угрожающими высказываниями. 17 октября Ким Ин Рен, зампостпреда Северной Кореи при ООН, на заседании комитета Генеральной Ассамблеи по разоружению заявил, что Пхеньян не станет сокращать ядерную программ, пока США «угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием и отрицают договор о его запрете».

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19 октября северокорейское руководство пригрозило Вашингтону и Сеулу принять «сверхжесткие меры» в ответ на их объединенные военно-морские учения.

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В этот же день Майкл Помпео, глава ЦРУ, заявил, что пора приготовиться к ракетному удару со стороны Пхеньяна.

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