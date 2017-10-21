«Надо помочь»: Билл Гейтс подбросит денег американским школам

Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Благотворительный фонд американского мультимиллиардера Билла Гейтса выделит $1,7 млрд в помощь американским школам, пишет The Washington Post.

Богатейший человек мира, скромно назвав свое пожертвование актом филантропии, пояснил, что делает это не ради славы «генерального спонсора», а «чтобы профинансировать экспериментальные проекты и новые идеи, предлагаемые педагогами».

«Нужно помочь им опробовать свои задумки, а затем посмотреть, какие идеи работают по-настоящему хорошо, и масштабировать их», — сказал он.

Уточняется, что деньги выделены Bill & Melinda Gates Foundation. Причем 60% из них пойдут в обычные школы, а 15% — в школы для детей-инвалидов. Еще четверть средств государство сможет потратить на реформирование системы образования.

Напомним, по оценкам экспертов, Гейтс через четверть века может стать первым на планете триллионером. На сей момент его состояние оценивается более чем в $80 млрд.

Основатель Microsoft известен своими антигуманистическими высказываниями. В частности, комментируя проблему глобального загрязнения воздуха углекислым газом и опасности возникновения парникового эффекта, американский миллиардер сказал:

«Если мы действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, здравоохранением, репродуктивными услугами, то мы сможем уменьшить это (население) на 10−15%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля Гейтс выразил мнение, что «Африку не нужно засыпать деньгами, это не поможет». Он предложил «лечить болезни», отметив, что «помогать Африке — в наших интересах, потому что проблемы на континенте напрямую отражаются на наших странах».

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