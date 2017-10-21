Путин продуктивно поговорил с Эрдоганом по телефону

Москва, , 02:28 — REGNUM Российско-турецкие переговоры на высочайшем уровне состоялись 21 октября, сообщили в пресс-службе президента РФ.

«Состоялся телефонный разговор [президента России] Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, — говорится в сообщении. — С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям».

Оба президента согласились с тем, что соглашения, к которым пришли главы государств 28 сентября 2017 года на встрече в Анкаре, реализуются успешно. В том числе хорошие перспективы — у договоренности в торгово-экономической сфере.

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Уточняется, что разговор коснулся в том числе и сирийского вопроса. Путин и Эрдоган считают, что совместная работа «в рамках астанинского процесса» идет успешно, о чем говорит появление зон деэскалации в Сирии.

Главы государств обговорили планы по предстоящим переговорам в Астане, намеченным на конец октября 2017 года. Также они обсудили вопрос координации действий по урегулированию ситуации в Сирии.

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Президенты договорились продолжить личные контакты.

«В целом беседа носила деловой и конструктивный характер, была нацелена на укрепление взаимодействия как по двусторонней, так и по региональной повестке дня», — говорится в сообщении.

Напомним, одной из важных торгово-экономических сделок между Россией и Турцией, вызвавших беспокойство на Западе, явилась продажа Анкаре зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

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