Глава МИД Болгарии посетила Косово: «Я чувствую себя среди друзей»

София, , 00:58 — REGNUM Болгария в рамках своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2018 года будет поддерживать интеграцию отделившегося от Сербии края Косово в Европейский союз. Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, посетившая Приштину с двухдневным официальным визитом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает пресс-служба МИД Болгарии, глава ведомства провела встречу с президентом Косово Хашимом Тачи, премьер-министром Рамушем Харадинаем и министром иностранных дел Бехджетом Пацолли.

«Я чувствую себя в дружественной стране, а между друзьями нет проблем и всегда может быть найдено решение, — заявила Захариева ходе переговоров. — Болгария будет председательствовать в Совете ЕС и один из наших приоритетов страны — интеграция Западных Балкан. Мы убеждены, что если наши друзья из шести стран региона не присоединятся к ЕС, проект «Европа» так и не будет завершён. Поэтому реформы необходимо проводить — ради ваших граждан, а не ради Брюсселя».

Хашим Тачи поблагодарил болгарского министра и отметил, что в Приштине «высоко ценят» поддержку со стороны Софии. «Мы рассматриваем Боларию как стратегического партнёра, считаем необходимым углублять наше сотрудничество в сфере экономики. Наша цель — НАТО и ЕС. Мы осознаём проблемы, но другого пути у нас нет», — сказал он.

Захариева со своей стороны отметила, что сотрудничество между Болгарией и Косово может быть активизировано путём организации совместных бизнес-форумов и привлечения большего числа молодёжи и чиновников из Косово для получения образования и повышения квалификации в Болгарии. Она сообщила, что на сегодняшний день уже более 700 косовских компаний работают с болгарскими партнёрами, а многие молодые косовары окончили болгарские вузы либо на данный момент обучаются в республике.

Сообщается, что в рамках своей поездки Екатерина Захариева посетила представительство Европейского союза в Приштине, а также штаб-квартиру международных сил под руководством НАТО Kfor (KosovoForce), где встретилась с болгарским контингентом, состоящим из 23 военнослужащих.

«Везде, где есть военные миссии с участием болгар, я слышу слова о том, как много людей рассчитывают на вас. Вы отлично выполняете вашу задачу, работая на повышение репутации Болгарии», — приветствовала Захариева болгарских военных.

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