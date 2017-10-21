Пушков: испорченные США российско-американские отношения зависят от Москвы?

Москва, , 00:57 — REGNUM Заявление о том, что Россия должна заслужить хорошие отношения с США, прозвучали после ряда крайне недружественных шагов со стороны Вашингтона, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Выслав российских дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы», — написал он.

Напомним, 20 октября официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что судьба российско-американского диалога находится в руках Москвы. Она сформулировала позицию американской администрации следующим образом:

«Многое зависит от того, какие отношения Россия хочет выстраивать, от того, насколько хорошим или плохим игроком она хочет быть».

Из слов американки следует, что Россия как игрок интересует Вашингтон относительно ситуации в Сирии и по северокорейской проблеме.

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19 октября крайне резким высказыванием отметилась постпред США при ООН Никки Хейли, заявившая, что Москва буквально атаковала США в ходе минувших президентских выборов. Хейли сказала, что российское «вмешательство» в выборы было военной компанией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ульянов, глава департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, комментируя слова Хейли, сказал, что в Вашингтоне врут и манипулируют — лишь бы добиться своего.

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