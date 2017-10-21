Приднестровье: Россия на Днестре — это константа

Тирасполь, , 00:28 — REGNUM Желание властей Молдавии выдворить из Приднестровья российских военных — как миротворцев, так и ОГРВ — это подготовка для фазы военного конфликта. Об этом заявил в интервью российскому телеканалу ТВ Центр президент ПМР Вадим Красносельский.

«Я даже такую тему, как вывод миротворческих сил, обсуждать не хочу. Это не обсуждаемо. Для нас это константа», — сказал глава государства.

Переговоры по урегулированию конфликта, по словам Красносельского, не идут, потому что «кому-то выгодно блокировать информационно и Приднестровье, и Россию в этой части и делать свои дела по удушению Приднестровья». Он напомнил, что Молдавия и Украина выставили на приднестровско-украинской границы совместные посты, что означает полную блокаду ПМР.

Отвечая на вопрос о том, не обидно ли Приднестровью, что его независимость не признают, Красносельский сказал: «Обиды нет, но есть строгая уверенность, что мы имеем право на признание и юридическое, и фактическое, и оно обязательно состоится».

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