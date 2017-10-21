Молдавия кроит конституцию Гагаузии: депутатов лишают иммунитета

Кишинёв, , 00:20 — REGNUM Власти Молдавии намерены отменить неприкосновенность депутатов парламента Гагаузии. Как сообщило комратское издание «Гагауз-инфо», с таким запросом обратилась в суд государственная канцелярия правительства Молдавии и генеральная прокуратура республики.

Неприкосновенность депутата Народного собрания гарантирует ст. 49 Уложения (конституции) Гагаузской автономии. Она гласит, что региональный депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску или привлечен к судебной ответственности. Правительственная госканцелярия и генпрокуратура потребовали в суде аннулировать действие этой статьи.

По мнению гагаузских депутатов, за действиями центральных ведомств стоит политический заказ. «Лишать депутатов неприкосновенности — политически неправильно. Сегодня депутаты Народного собрания являются политиками, а в политике нет единого мнения. И не всем могут понравиться мнения, которые депутаты высказывают», — считает вице-спикер НСГ Александр Суходольский.

По мнению председателю юридической комиссии Петра Чавдаря, вторгаться в Уложение Гагаузии — недопустимо. Он также считает, что никто из депутатов «не держится» за иммунитет. «Есть другие инструменты. Прокурор дает представление, мы рассматриваем его на заседании. И если нас убеждают, что депутат в чем-то провинился, мы даем добро на снятие иммунитета», — заметил Чавдарь.

А депутат Сергей Чимпоеш уверен, что через иск гагаузских законодателей хотят лишить полномочий. «Если это произойдет, это будет основанием, чтобы вновь вторгаться (госканцелярии) в Уложение Гагаузии», — уверен Чимпоеш.

Депутаты Народного собрания Гагаузии также намерены обратиться в международные структуры с просьбой выступить гарантами сохранения Уложения Гагаузии в том виде, в каком был принят этот документ более 20 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Молдавии, вопреки обещаниям молдавских властей, отказался вводить специальный уровень управления для Гагаузии, оставив ее на одном уровне с обычными районами и муниципиями. В принятых парламентом Молдавии в июле законопроектах о Гагаузии ранее согласованное Кишиневом и Комратом положение об особом уровне управления было исключено. Депутаты также исключили пункт о возможности присоединения к Гагаузии и выхода из ее состава населенных пунктов.

Три законопроекта о функционировании Гагаузской автономии ранее были согласованы молдавско-гагаузской межпарламентской группой, и должны были стать началом приведения законодательства Молдавии в соответствие с законом об особом статусе Гагаузии, однако затем эти проекты до неузнаваемости перекроили в парламентских комиссиях в Кишиневе.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики. Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня обычного молдавского района.

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