Минобороны Сербии: МиГ-29 нужны, чтобы сохранять военный нейтралитет

Белград, , 00:13 — REGNUM Сербия благодарна России за переданные истребители МиГ-29, так как они помогут республике защищать своё небо и продолжать заявленную политику военного нейтралитета. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу 20 октября в Белграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вы знаете, что Сербия — это военно-нейтральное государство. Но для того, чтобы быть военно-нейтральными и независимыми, мы должны быть сильны в военном смысле. Поэтому ваша помощь для нас очень важна. Благодаря договорённости президента Путина и президента Вучича, мы можем сказать, что сегодня у нас есть возможность защитить наше небо», — приводит слова министра пресс-служба Минобороны Сербии.

Чуть позднее президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что все переданные российской стороной истребители находятся в отличном лётном состоянии. По его словам, в ближайшие месяцы планируется провести модернизацию самолётов, в частности, установить на истребители радарные системы. Вопрос о конкретных сроках введения самолётов в строй ВВС республики, как отметил Вучич, находится в компетенции руководства Вооружённых сил.

Напомним, российская сторона передала Сербии шесть истребителей МиГ-29 из наличия Минобороны в рамках военно-технической помощи.

В конце 2016 года Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов. Помимо истребителей речь идёт также о 30 танках Т-72 и таком же количестве бронемашин БРДМ-2.

Кроме этого, ранее Белград проявлял интерес к закупке комплексов С-300 — оборонительной системы земля-воздух, которая способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, а также боевую авиацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 октября посетил Белград по приглашению своего сербского коллеги. Глава российского оборонного ведомства принял участие в передаче Сербии самолётов МиГ-29, а тажке посетил торжественный военный смотр «Свобода 2017», приуроченный к 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.