МИД РФ: Заявления США в ООН — вранье, передергивание и шулерство

Москва, , 23:39 — REGNUM Для достижения своих целей США применяют вранье, передергивание и шулерство, заявил 20 октября журналистам директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Михаил Ульянов.

По словам Михаила Ульянова, постпред США при ООН обвиняет Россию в планах заблокировать доклад по химатакам в Сирии, если тот будет направлен против официального Дамаска, добиваясь продления мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию химических атак в Сирии (СМР), хотя до сих пор эта структура так и не представила доклад о проделанной работе.

Михаил Ульянов отметил, что предложение постпреда США при ООН Никки Хейли о намерении внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата СМР до представления доклада о проделанной работе — это предложение «поставить телегу впереди лошади».

До сих пор о деятельности Совместного механизма по расследованию химических атак проделанной за истекший год, почти ничего не известно, подчеркнул Ульянов.

Такой странный подход американцы объяснили тем, что будто бы Россия намекнула, что если доклад будет иметь антисирийскую направленность, то продление мандата СМР будет ею заблокировано.

«Это неправда, хотя на язык просятся более крепкие слова — вранье, передергивание, шулерство», — подчеркнул Михаил Ульянов в интервью телеканалу «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в очередной раз голословно обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента США и заявила, что Россия фактически вела военные действия, вмешавшись в президентские выборы 2016 года.

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