Молдавия: президенту Додону нашли замену на раз

Кишинёв, , 23:38 — REGNUM Конституционный суд Молдавии 20 октября вынес решение о временном исполнении обязанностей президента спикером парламентом Андрианом Канду или премьер-министром Павлом Филипом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, любой из этих двух чиновников наделен правом издать указ о назначении министра обороны и принять его присягу ввиду отказа действующего президента Игоря Додона исполнить эту конституционную обязанность.

Суд постановил, что своим отказом утвердить повторно предложенную премьером кандидатуру Евгения Стурзы на пост министра обороны Додон нарушил конституцию и спровоцировал институциональный кризис. Поэтому КС решил, что это выполнит председатель парламента или премьер-министр.

Ранее Додон несколько раз вступал в конфликт с правительством и парламентом, отказываясь подписывать принимаемые парламентом законы и назначать предлагаемых премьером министров.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: кто заменит Додона?