Войска Ирака взяли под контроль нефтяные месторождения в районе Мосула

Багдад, , 23:50 — REGNUM Иракские войска взяли под контроль два богатых нефтью города, расположенных к северо-западу от Мосула, заявили в оборонном ведомстве страны, 20 октября сообщает агентство KUNA.

Правительственные силы заняли города Замар и Айн Зала, расположенные в районе Дахук. Ранее данные города контролировали курдские отряды пешмерга. В настоящий момент в руках правительственных сил оказались 44 нефтяные скважины.

Напомним, после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана в сентябре 2017 года центральное правительство Ирака потребовало от регионального правительства Курдистана передать все нефтяные месторождения в провинции Киркук под контроль Багдада.

Центральное правительство обратилось к международным нефтяным компаниям, посоветовав впредь не заключать соглашения с Иракским Курдистаном.

Ранее правительственные силы вошли в провинцию Киркук и взяли под контроль все крупные нефтяные месторождения. 20 октября после столкновений с федеральной полицией Киркук покинули последние отряды пешмерга.

Правительственные силы продолжают продвигаться в спорные с Курдистаном районы на севере страны.

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