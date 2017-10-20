Белый дом: США нормализуют отношения с Россией, если она станет «хорошей»

Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Двусторонние отношения США и России зависят от внешней политики Москвы, заявила 20 октября на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, отношения с Россией зависят от того, насколько «хорошей» она будет.

«Многое зависит от того, какие отношения Россия хочет выстраивать, от того, насколько хорошим или плохим игроком она хочет быть», — сказала Сара Сандерс.

Кроме того, Сандерс заявила, что Вашингтон хотел бы сотрудничать с Россией по ситуации в Сирии и по вопросу ракетно-ядерной программы КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявила, что Россия фактически вела военные действия против США, вмешавшись в президентские выборы 2016 года.

«Они делают это повсюду, — сказала представитель США в ООН. — Это их новое любимое оружие».

Как и во всех предыдущих случаях, представитель США не привела никаких доказательств этих обвинений.

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