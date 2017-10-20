Король Испании назвал Каталонию «неотъемлемой частью» страны

Мадрид, , 22:37 — REGNUM Король Испании Филипп VI назвал Каталонию «неотъемлемой частью» страны и заявил, что власти королевства будут противостоять попыткам отделения региона, передаёт La Vanguardia.

«Испания должна противостоять недопустимой попытке отделения части своей национальной территории ‑ и она сделает это посредством законных демократических институтов, с уважением к нашей конституции, и в полном соответствии с ценностями и принципами парламентской демократии», — заявил Филипп VI.

Ранее сегодня стало известно, что власти Испании договорились с оппозиционной рабочей социалистической партией (PSOE) о проведении досрочных выборов в парламент Каталонии в январе 2018 года.

Как заявил председатель партии Кармен Кальво в интервью государственному телевидению TVE, досрочные выборы должны стать одной из мер в рамках 155 статьи конституции Испании, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономного сообщества.

Между тем, премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался подтвердить данную информацию, заявив, что все меры буду объявлены в субботу, 21 октября.

Напомним, что в этот день должно экстренное заседание правительства Испании, на котором будет окончательно решён вопрос с введением в действие 155 статьи Конституции.

17 октября Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии недействительным. Суд счёт, что парламент автономного сообщества «полностью вышел за рамки закона» и подверг риску всех жителей региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер социалистов Испании: В Каталонии пройдут досрочные выборы