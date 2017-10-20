МИД РФ назвал поправки в украинском законе «Об образовании» расистскими

Киев, , 21:59 — REGNUM Избирательные поправки в украинский закон «Об образовании» приведут к дискриминации миллионов русскоязычных людей, проживающих на территории Украины, заявила 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она выразила удовлетворение тем, что новые положения в украинском законе учтут требования Венгрии о необходимости ликвидировать дискриминацию в отношении венгерских соотечественников, желающих обучаться на Украине на родном языке. Вместе с тем, молчание в отношении русскоязычных граждан вызывает у российского МИД недоумение.

«Неужели один из государствообразующих народов Украины — русский, лишится возможности получать знания на удобном и привычном родном языке, на котором он, да и многие украинцы, говорит и использует в повседневной жизни сотни лет? Этот факт вызывает у нас серьезную озабоченность. Иначе как дискриминацией и языковым расизмом такие шаги не назовешь», — сообщила Захарова.

Она призвала международное сообщество обратить внимание на данную проблему и осудить действия киевских властей, которые нарушают и конституцию Украины, и международное право. Захарова указала, что избирательные поправки противоречат обязательствам украинской стороны в сфере обеспечения прав человека, предусмотренных Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией ООН о правах ребенка, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств, Европейской хартией о региональных языках и языках меньшинств, Конвенцией ООН о борьбе с дискриминацией в области образования.

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Данным сообщением МИД России призвал международное сообщество потребовать от Киева обеспечить соблюдение прав представителей всех национальностей, проживающих на Украине.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, предусматривающий обучение школьников только на украинском языке. В соответствии с документом, к 2020 году в стране предлагалось ликвидировать образование на языках меньшинств. По мнению специалистов, принятый закон, в первую очередь, направлен против русского языка.

Против принятого закона выступили Болгария, Венгрия, Румыния и Греция. Российский МИД также подверг закон критике. 18 октября представитель дипведомства Анатолий Викторов призвал ООН оказать давление на Киев из-за дискриминационного документа.

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