Президенты Узбекистана и Таджикистана обменялись поздравлениями

Душанбе, , 20:49 — REGNUM Узбекистан одним из первых установил дипломатические отношения с Таджикистаном. Об этом говорится в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, направленного в адрес его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева по поводу 25-летия установления дипломатических отношений сегодня, 20 октября.

«Мне весьма приятно отметить позитивную динамику развития сотрудничества двух стран за последнее время, которая созвучна требованиям сегодняшнего дня. Отрадно, что юбилейный год ознаменован проведением в Таджикистане и Узбекистане ряда важных двусторонних мероприятий, в том числе торгово-промышленных выставок и дней культуры, что, безусловно, стало импульсом к расширению параметров наших взаимосвязей.

Уверен, что Вы и впредь будете поддерживать все начинания по приумножению и обогащению новыми созидательными примерами наших многогранных отношений, которые уходят корнями в глубину веков. Со своей стороны мы приложим все необходимые усилия для неуклонного наращивания таджикско-узбекского взаимодействия, отвечающего коренным интересам двух братских народов», — говорится в послании главы Таджикистана.

Немногим ранее телеграмму с поздравлениями таджикскому президенту направил и Шавкат Мирзиеев, который был более многословен.

«Я с особой теплотой вспоминаю наши недавние встречи и содержательные беседы, результаты которых придали мощный импульс для всемерного наращивания практического взаимодействия между Узбекистаном и Таджикистаном», — говорится в телеграмме.

Узбекский президент отмечает рост объемов товарооборота, расширение масштабов кооперации в различных отраслях экономики, проведение взаимных выставок и бизнес-форумов, возобновление прямого авиасообщения между столицами и «насыщенные культурно-гуманитарные обмены» и «развивающееся между приграничными регионами двух стран продуктивное сотрудничество и взаимоподдержку».

«Особо подчеркну, что мы в Узбекистане открыты к еще большему углублению двустороннего практического партнерства во всех сферах, готовы придать нашим отношениям совершенно новый качественный характер и наполнить их конкретным практическим содержанием.

Убежден, что узбекско-таджикское сотрудничество будет и впредь неуклонно расширяться и укрепляться в духе Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан во благо наших народов, служить интересам обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе», — также сказано в поздравительной телеграмме Шавката Мирзиеева.

Стоит отметить, что все перечисленные достижения в двусторонних отношениях «за прошедший короткий исторический период», как сказано в послании президента Узбекистана, очевидно относятся к последнему году, который был насыщен событиями, позволяющими называть этот отрезок времени с прихода нового главы государства оттепелью между соседними странами, ранее испытывающими серьезные трудности в отношениях.

За это время были проведены выставки-ярмарки узбекской продукции в Таджикистане и таджикской — в Узбекистане и бизнес-форумы, по итогам которых подписаны договоры о сотрудничестве деловых кругов двух стран, запущен прямой рейс, соединяющий Ташкент и Душанбе, билеты на который к тому же стали снижаться, Узбекистан перестал отвечать громкими заявлениями и угрозами в адрес Таджикского руководства по поводу строительства Рогунской ГЭС и многое другое.