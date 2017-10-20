Клинцевич: На Украине возможны два варианта развития событий

Москва, , 20:48 — REGNUM В связи с протестами у Верховной рады на Украине возможны два сценария развития событий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главные организаторы акций протеста у здания Верховной рады в Киеве имели целью дестабилизацию ситуации в стране, а выдвинутые ими требования служили лишь прикрытием.

Такое впечатление, что Петр Порошенко буквально вчера появился на свет, указал Клинцевич.

«Ровно те же цели преследовались и организаторами так называемой революции достоинства на Украине в конце 2013 — начале 2014 года. Прикрываясь популистскими лозунгами, они дестабилизировали ситуацию в стране и таким путем захватили власть. В общем, здесь нет ничего нового. Именно так или почти так действовали «ниспровергатели» и сто, и двести, и пятьсот лет назад», — отметил сенатор.

Возможны два варианта развития событий, указал парламентарий.

«Или мы будем иметь тот весьма распространенный в истории случай, когда революция пожирает своих детей, и тогда Петру Порошенко придется уносить ноги. Или Украина подтвердит аксиому Гегеля, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз — в виде фарса», — рассуждает он.

Похоже, что заокеанские спонсоры Украины пока еще не определились, какой из этих сценариев выбрать, указал Клинцевич.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил организаторов митинга у здания Верховной рады в том, что они хотели кровопролития. Их реальной целью была дестабилизация ситуации в стране, заявил он, выступая перед пограничникам в Киевской области.