В МИД Курдистана рассказали о боевых действиях против иракских войск

Багдад, , 20:02 — REGNUM Региональное правительство Курдистана никогда не планировало участвовать в боевых действиях против иракской армии, заявил министр иностранных дел Курдистана Фалах Мустафа Бакир, 20 октября сообщает телеканал CNN.

Существует потребность в диалоге между региональным правительством Курдистана и Багдадом, чтобы достичь общего понимания, заявил Бакир, добавив, что спор между Эрбилем и Багдадом касается не нефти или национального флага, а будущего двух наций.

Напомним, в качестве ответной меры на референдум о независимости Иракского Курдистана Багдад ввёл ряд санкций. В ночь на 16 октября иракские войска вошли в провинцию Киркук, которая оказалась под контролем Иракского Курдистана после отступления иракской армии под натиском боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правительственная армия взяла под контроль все крупные нефтяные месторождения в Киркуке. Позднее войска были выведены из провинции, обеспечение безопасности было поручено местной полиции и антитеррористическим подразделениям.

Утром 20 октября произошли столкновения между федеральной полицией Ирака и курдскими отрядами пешмерга в районе города Алтун Купри. Вытеснив отряды пешмерга из пригорода Алтун Купри, федеральная полиция Ирака взяла под контроль последний район провинции Киркук, который находился в руках курдов.

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