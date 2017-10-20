Франция рассказала о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном

Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Франция хочет принять меры в отношении «дестабилизирующего» поведения Ирана, однако уверена, что выход США из ядерного соглашения с Ираном может стать шагом на пути будущей войны, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, 20 октября сообщает Reuters.

«Нам нужен Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Выход из договора стал бы подарком для иранских сторонников жёсткой линии и стал бы шагом на пути к будущим войнам», — заявила Парли в своём выступлении в аналитическом центре Вашингтона.

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«Но мы также должны очень серьёзно отнестись к ракетной программе и дестабилизирующей региональной деятельности Ирана. Мы работаем над этим», — добавила министр обороны Франции.

Напомним, 18 октября верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи подчеркнул, что односторонний выход США из JCPOA приведёт к полному расторжению ядерного соглашения, подписанного в 2015 году с представителями шести мировых держав.

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