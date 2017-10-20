В 74 регионах страны начинается акция «Правовая помощь детям»

Москва, , 19:22 — REGNUM В рамках партпроекта «Единой России» «России важен каждый ребенок» состоится акция «Правовая помощь детям», которая пройдет в 74 регионах. Данная акция будет проходить до конца ноября 2017 года. Об этом заявила координатор партпроекта «России важен каждый ребенок» Надежда Колесникова.

«В рамках данной акции студенты педагогических и юридических институтов посетят детские дома, центры помощи детям и приемным семьям, и проведут тематические встречи, на которых расскажут детям об их правах и ответственности, посоветуют, как реализовать эти знания на практике», — рассказала Надежда Колесникова.

Кроме того, юристы и методисты разработали для детей памятку и методические рекомендации. Она подчеркнула, что эта акция нужна для того, чтобы волонтеры были постоянными консультантами и помощниками для таких семей и детей.

Она также добавила, что за время реализации партпроекта с 2013 года число сирот в России сократилось в два раза.

«Мы вели работу по трем направлениям: законодательное сопровождение, финансовое обеспечение и подготовка организационной кадровой реализации. Мы активно работали с приемными семьями, готовили родителей, которые берут сирот. На сегодняшний день мы говорим не о количественном движении, а о качественных процессах. Нужно работать индивидуально и с теми детьми, которые остались в детдомах, это можно сделать», — заключила Надежда Колесникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «России важен каждый ребенок», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках партпроекта оказываются содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

При активной позиции партпроекта Государственной думой был поддержан законопроект, упрощающий порядок госзакупок для организаций по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.