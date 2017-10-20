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Действия Баку на линии соприкосновения не изменили позицию Еревана

Политика

Ереван придерживается мнения, что не существует альтернативы исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта

Действия Баку на линии соприкосновения не изменили позицию Еревана
Иллюстрация: Photolure
Эдвард Налбандян и Витольд Ващиковский на пресс-конференции в Ереване

Ереван, 20 октября 2017, 19:07 — REGNUM  Несмотря на то, что спустя три дня после встречи в Женеве президентов Армении и Азербайджана, в ходе которой президенты согласились «принять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения», в зоне карабахского конфликта в результате нарушения перемирия погиб армянский солдат, Ереван заявляет, что выступает за мирное урегулирование конфликта.

«К сожалению, после состоявшейся в Женеве встречи на высоком уровне Баку продолжает свои спекуляции, нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, в результате чего вчера погиб армянский военнослужащий. Мы с главой МИД Польши придерживаемся мнения, что не существует альтернативы исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта», — сказал сегодня, 20 октября, глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции в Ереване с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским.

Глава МИД Армении сообщил, что в ходе встречи представил своему польскому коллеге совместные усилия Еревана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на продвижение переговорного процесса на основе принципов международного права — неприменения силы и угрозы силой, равноправия и самоопределения народов, территориальной целостности.

19 октября стало известно об очередном инциденте на карабахо-азербайджанской границе, в результате которого погиб 19-летний армянский военнослужащий.

«19 октября, около 15:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян 1998 г.р.», — говорилось в сообщении пресс-службы министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Глава МИД Армении после саммита в Женеве уже второй раз комментирует обвинение азербайджанской стороны о том, что президент Армении нарушил договорённости и озвучил детали встречи в Женеве.

«После саммита Баку вновь и вновь пытается прибегнуть к дешевым, примитивным спекуляциям, заявляя, будто достигнута договоренность ничего не говорить об урегулировании проблемы после саммита. Очевидно, почему Баку это делает: потому что пытается избежать ответственности за свою деструктивную политику», — заявил глава МИД Армении на 4-ом Армянском форуме Европы в Брюсселе 18 октября.

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Нагорно-карабахский конфликт