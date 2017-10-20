В Афганистане произошёл второй взрыв в мечети

Кабул, , 19:02 — REGNUM Второй за день террористическая атака на мечеть произошла в Афганистане, передаёт 20 октября телеканал TOLO News.

Как сообщатся, на этот раз взрыв произошёл в районе Ду-Лайна в провинции Гур.

Террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство во время массовой молитвы, в результате чего, по данным местных властей, погибли по меньшей мере десять человек.

Очевидцы, тем временем, сообщают о трёх десятках погибших.

Ранее сегодня, напомним, смертник устроил взрыв в шиитской мечети в западной части столицы страны — города Кабула. Жертвами атаки стали не менее 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами взрыва в мечети в Кабуле стали 30 человек