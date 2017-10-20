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Глава МЭР подберет заместителя по итогам конкурса «Лидеры России»

Политика

В Министерстве экономического развития выполняется пилотный проект «по изменению госуправления, занимается, в том числе подбором кадров публично», — рассказал Максим Орешкин на встрече с Президентом РФ

Сочи, Краснодарский край, 20 октября 2017, 18:56 — REGNUM  Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что планирует подобрать кандидата на пост своего заместителя по итогам конкурса «Лидеры России».

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным министр экономического развития не исключил и набора профессионалов в свое министерство через социальные сети.

По словам Максима Орешкина, в МЭР выполняется пилотный проект «по изменению госуправления, занимается, в том числе подбором кадров публично».

«Недавно через социальные сети набирали. Большая надежда возлагается на проект «Лидеры России», который сейчас как раз объявлен. Мы из тех людей, которые у нас победят в этом конкурсе, планируем подобрать кандидата на позицию замминистра в моем министерстве», — сообщил Максим Орешкин.

«Да, я считаю, что должны на госслужбе работать лучшие профессионалы. Желающих очень много. По общению в соцсетях очень много интересных резюме мне прислали. И что интересно, очень много резюме от наших граждан, которые сейчас работают за границей, хотят вернуться и проявить себя здесь, в том числе на госслужбе», — подчеркнул министр экономического развития.

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