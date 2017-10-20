Соратники Саакашвили направят на выборы в Грузии 3400 наблюдателей

Тбилиси, , 18:52 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили направляют на выборы в органы местного самоуправления в Грузии 3400 своих наблюдателей, сообщил на брифинге 20 октября вечером один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия.

По его словам, наблюдатели от ЕНД будут следить и выявлять все нарушения в ходе выборов, не позволят никому шантажировать избирателей, поэтому народ может свободно сделать свой выбор и избрать ту силу, которая является «силой народа».

Под такой «силой» Мелия имел ввиду собственную партию, ту самую, в период правления которой особенно активно применялись различные методы «предвыборной обработки» избирателей, начиная от денежных «пособий» за участие в тех или иных мероприятиях и кончая предупреждениями и «советами», за кого следует голосовать на выборах. Такой обработкой населения занимались специально выделенные активисты, которые в предвыборный период регулярно навещали курируемых ими граждан.

Сегодня все прежние методы предвыборной борьбы нынешними лидерами ЕНД преданы забвению, и они выступают в роли неутомимых борцов за свободу слова, свободу выбора и волеизъявления избирателей.

«Не бойтесь ничего. Идите на выборы и голосуйте за ту политическую силу, которая близка вам по духу. Не поддавайтесь на шантаж и угрозы. Обманите «Грузинскую мечту», скажите, что вы будете голосовать за ее кандидата, а сами проголосуйте за того, за кого считаете нужным. В кабине никто за вами следить не будет, никто не узнает, за кого вы проголосуете», — обратился Мелия к избирателям.

Значительную часть своего выступления он отвел критике нынешних властей, подчеркнув, что реальным правителем Грузии является олигарх Бидзина Иванишвили и его клан.

«За 5 лет своего правления он (Иванишвили) ни на один лари не повысил пенсию и цинично не собирается повысить ее в 2018 году. Зато он вдвое повысил надбавки и премии для членов правительства. В то время как большая часть населения Грузии живет за гранью нищеты, Иванишвили занят перевозкой деревьев в собственное поместье и присвоением центра Тбилиси за один лари», — подчеркнул политик.

Ссылаясь на свои источники, член ЕНД сообщил, что представители правительства Грузии через своих людей на местах предупредили педагогов школ и детсадов, водителей городского транспорта и сотрудников госучреждений, чтобы те до 12 часов явились на избирательные участки сами, привели с собой всех своих родственников и проголосовали за правящую партию.

«Не поддавайтесь на такие призывы. Никто не увидит, за кого вы будете голосовать. Помните, что вы завтра выбираете будущее страны на следующее десятилетие», — воззвал к согражданам Ника Мелия.

Напомним, что 21 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Население страны будет выбирать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). На участие в местных выборах ЦИК Грузии зарегистрировал 22 политические партии, 5 избирательных блоков и одну инициативную группу. 21 октября в 08:00 в масштабе всей страны откроются 3 644 избирательных участка.