Госдеп: Наша работа в Сирии далека от завершения

Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Деятельность США в Сирии не завершена, заявил 20 октября журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам Тиллерсона, операции США на территории Сирии далеки от своего завершения, однако полное взятие под контроль Ракки является одним из критически важных моментов.

Тиллерсон заявил, что теперь Вашингтон намерен поддерживать действия «Гражданского совета» Ракки и прочих сирийских «игроков», направленные на восстановление региональной системы безопасности.

Стоит отметить, что Тиллерсон считает освобождение Ракки от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) условием, которое позволит США и их союзникам включиться в политическое урегулирование конфликта в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Центральное командование США (CENTCOM) от имени западной коалиции поздравило Сирийские демократические силы (СДС) с завершением операции по освобождению Ракки.

Напомним, западная коалиция и США действуют на территории Сирии в нарушение всех норм международного права и без мандата ООН. Законное правительство Сирии неоднократно требовало от США вывести свои воинские подразделения и прекратить какие-либо операции на территории Сирийской Арабской Республики.

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