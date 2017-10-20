Литовские либералы – обезглавлены, партия – грубый нарушитель закона

Вильнюс, , 18:43 — REGNUM После того, как Саюдис либералов Литвы услышал неблагоприятное для себя решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно незаконного финансирования предвыборной кампании в 2016 году, председатель партии Ремигиюс Шимашюс последовал примеру трех своих заместителей и покинул пост председателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 октября.

«Иногда нужно сделать шаг назад для того, чтобы потом можно было сделать два вперед», — написал Шимашюс в социальной сети Facebook.

Мэр Вильнюса и председатель Саюдиса либералов выразил надежду на то, что его бывший заместитель, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс «не испугается и возьмет на себя ответственность временно руководить партией до первых выборов председателя».

ЦИК Литвы признал, что в 2016 году во время парламентских выборов Саюдис либералов, нарушая законы, получил неденежное пожертвование от Института прикладной политики, учрежденного бывшим членом Сейма Шарунасом Густайнисом. Этот институт подготовил курсы для членов партии. Законы запрещают партиям принимать пожертвования от юридических лиц.

По словам председателя ЦИК Лауры Матьошайтите, грубое нарушение зафиксировано с учетом всех обстоятельств организации курсов.

Решение ЦИК признать курсы, организованные для Саюдиса либералов, незаконным финансированием партии может привести к тому, что Литва останется без политических партий, утверждают либералы.

Шимашюс заявил, что решение ЦИК задним числом изменить правила политической игры делает партии «прокаженными и вызывает угрозу того, что будет остановлено финансирование всех парий».

Из-за решения ЦИК либералы лишатся госфинансирования. В Литве партии живут за счёт госдотаций что, как считается, закрывает путь коррупции и соблазну бизнесу финансировать предвыборные кампании партий за последующее принятие выгодных для бизнеса законов.

Напомним, что Саюдис либералов также проходит по громкому процессу о получении взяток со стороны концерна MG Baltic.

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