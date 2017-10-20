Тамбовщина на втором месте по реализации «майских указов» в госуправлении

Тамбов, , 18:39 — REGNUM Тамбовская область заняла 2-ю строку медиарейтинга регионов РФ по выполнению и реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина в сфере государственного управления, подготовленного компанией «Медиалогия» по итогам исследований за сентябрь текущего года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Компания «Медиалогия» подготовила очередной медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Тамбовская область — на втором месте в ТОП-10 по реализации «майских указов» в сфере государственного управления за сентябрь 2017.

Повышение качества государственных услуг населению — одно из приоритетных направлений работы власти. В Тамбовской области система госуслуг постоянно совершенствуется. В сентябре Минтруд отметил регион в числе лучших по качеству и доступности государственных услуг в сфере занятости населения.

Специалисты оценивали качество и доступность таких государственных услуг как содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников; профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в другой местности; содействие самозанятости безработных; социальная адаптация на рынке труда; организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной. По состоянию на 1 сентября, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 3853 человека. Уровень регистрируемой безработицы — 0,7 процента трудоспособного населения, что ниже, чем в среднем по стране. Общее количество вакансий, заявленных работодателями, превышает 12 тысяч. В этом году было оказано содействие в трудоустройстве более 9 тысячам жителей области.

Губернатор Александр Никитин отмечает, что в Тамбовской области успешно выполняется целевой показатель по уровню безработицы. Данный показатель оценивается в рамках исполнения «майского» указа президента России Владимира Путина.