Заблокировал аккаунты ресторанов ГК «Конкорд» Евгения Пригожина

Москва, , 18:26 — REGNUM На днях пользователи популярной социальной сети Instagram заметили, что аккаунты ряда известных российских ресторанов, входящих в холдинг «Конкорд», были заблокированы. Это стало полной неожиданностью для руководства заведений, которое даже не поставили в известность об удалении профилей.

Под санкции Instagram попала «флотилия» холдинга «Конкорд», в который входят одни из самых востребованных ресторанов на Москве-реке рестораны-теплоходы River Palace, PalmaDeСочи и River Lounge. Их общая проходимость насчитывает более 50 тысяч гостей в месяц. Нам удалось связаться с одним из менеджеров теплоходов River Palace, входящих во флотилию. Как сказал наш собеседник, новости об удалении Instagram-аккаунта руководство восприняло с юмором — заведение отлично зарекомендовало себя в городе, поэтому вряд ли подобные блокировки серьезно скажутся на посещаемости теплохода. Единственное, кому навредили санкции со стороны соцсети — это гостям популярных в столице ресторанов.

«Вряд ли это (санкции — примеч. ред) серьезно скажется на нашей работе. У нас хорошая проходимость ресторана, поэтому довольно сложно оценить, какой именно процент гостей приходил к нам в River Palace через соцсеть Instagram. Единственное, обидно, что могут пострадать наши клиенты, которые могли получать бесплатные сертификаты на посещение наших ресторанов-теплоходов. Наш аккаунт в Instagram, насчитывающий несколько десятков тысяч подписчиков, регулярно предоставлял своим подписчикам бесплатные сертификаты, альтернативу билетам на прогулку по реке», — сообщил менеджер ресторана.

Все заблокированные в Instagram рестораны входят в холдинг петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, которого Минфин США в 2015 году внес в санкционные списки за оказание поддержки российскому правительству. Позже ограничения были расширены и санкции коснулись компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену.

Возможно, блокировка предприятий крупного российского бизнесмена Пригожина в социальной сети Instagram связана с очередным витком развязанной Вашингтоном санкционной войны. Напомним, что владельцем Instagram является одна из самых популярных социальных сетей Facebook, которая уже не раз попадала в объективы камер из-за сотрудничества с американскими властями и спецслужбами. К примеру, именно руководство соцсети, объединившись с коллегами из Google, продолжают поиски некоего «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года. Несмотря на то, что доказательств расследователи найти не могут до сих пор, все сколько-нибудь «подозрительные» рекламные объявления и аккаунты на Facebook глава компании Марк Цукерберг по первому требованию передает в Вашингтон.

Как полагают эксперты, в рамках поиска «российского следа» на выборах президента США, подконтрольные глобальной соцсети структуры, вроде Instagram, могли быть использованы использоваться в качестве инструментов для оказания давления на российских предпринимателей и их бизнес-активы.