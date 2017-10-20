Западная коалиция подтвердила освобождение Ракки от террористов

Вашингтон, 20 октября 2017, 18:34 — REGNUM Западная коалиция во главе с США поздравила Сирийские демократические силы (СДС) с завершением операции по освобождению Ракки, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), 20 октября сообщает агентство KUNA.
«Крах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле и Ракке стал поворотным пунктом для террористической организации», — говорится в заявлении CENTCOM.
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«За три последних года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратило Ракку в укреплённую военную тюрьму. Террористы использовали больницы, мечети и школы в качестве прикрытия для проведения своих военных операций… Мы чтим доблесть и жертвы, принесённые нашими партнёрами и силами коалиции в борьбе за освобождение региона от насильственного экстремизма», — добавили в Центральном командовании США.
Напомним, сирийский город Ракка был захвачен боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Операция по освобождению города началась в июне 2017 года.
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