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Жертвами взрыва в мечети в Кабуле стали 30 человек

Политика

Взрыв осуществил террорист-смертник

Кабул, 20 октября 2017, 17:44 — REGNUM  Взрыв произошёл 20 октября в шиитской мечети в западной части столицы Афганистана — города Кабула, передаёт TOLO News.

По данным правоохранительных органов, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности, сообщает, что жертвами атаки стали по меньшей мере 30 человек.

Точное количество погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, 17 октября в результате серии террористических атак в нескольких провинциях Афганистана погибли более 70 человек, еще 170 человек получили ранения.

Ответственность за атаки на себя взяла террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Взрывы в Афганистане