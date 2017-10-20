Франция выразила готовность помочь в урегулировании ситуации в Ираке

Париж, , 17:42 — REGNUM Власти Франции подтвердили свою готовность внести вклад в урегулирование продолжающегося политического кризиса в Ираке, 20 октября сообщает агентство KUNA.

Париж имеет тесные связи с региональным правительством Курдистана и центральным правительством Ирака, говорится в заявлении МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции призвали федеральное правительство Ирака уважать все законные права курдского народа. Власти Франции также призвали Курдистан начать диалог с Багдадом.

Напомним, 19 октября в региональном правительстве Курдистана приветствовали призыв премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади к началу диалога с центральным правительством.

Утром 20 октября на севере Ирака произошли столкновения между курдскими отрядами пешмерга и сотрудниками федеральной полиции Ирака. Сообщалось, что столкновения произошло в районе города Алтун Купри в провинции Киркук.

Отряды пешмерга уничтожили два бронетранспортёра правительственных сил. Позднее отряды пешмерга были выбиты из города Алтун Купри — последнего района в провинции Киркук, который находился под контролем курдских отрядов.

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