Порошенко и Аваков поссорились из-за палаток у стен Рады

Киев, , 17:22 — REGNUM Между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым «произошел скандал» из-за установки палаточного лагеря возле здания Верховной рады в Киеве, сообщает 20 октября интернет-издание «Украинская правда».

Издание сообщает, что на собрании начальников полиции в администрации президента Порошенко «был раздражён» установкой палаток у здания Рады и обвинил в этом Авакова. Глава МВД сказал, что допустил установку палаток, так как разгон митингующих вызвал бы «кровавую драку».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Петр Порошенко выразил готовность встретиться организаторами акции протеста возле здания Верховной рады Украины, но потом передумал. Свой отказ Порошенко аргументировал составом делегации. Отмечается, что организаторы хотели призвать президента Украины к отказу от силовых действий против участников акции.

Напомним, в центре Киева с 17 октября продолжается массовая акция протеста, участники которой требуют создать антикоррупционный суд, изменить избирательное право, а также отменить депутатскую неприкосновенность.

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