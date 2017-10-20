Германия больше не будет финансировать подготовку Турции к вступлению в ЕС

Берлин, , 16:53 — REGNUM Европейский союз заявляет о своей решимости уменьшить финансовую помощь Турции. Об этом сообщила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на открытии саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 19 октября. По словам канцлера, планируется сокращение выплат ЕС, направленных на подготовку к вступлению Турции в состав Союза, сообщает сегодня, 20 октября, немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

На сегодня политическим процессам в Турции с точки зрения демократии можно дать лишь «крайне негативную» оценку, подчеркивает Меркель. «Мало того, что многие немецкие граждане арестованы турецким руководством, но ведь и всё правовое государство Турции в целом движется в ложном направлении», — заявила канцлер в своем выступлении.

Несмотря на то, что на данный момент переговоры о вступлении Турции в ЕС заморожены, в бюджет Союза на период с 2014 по 2020 заложено около 4,4 млдр евро, которые предназначаются Турции, и 1,6 из них должны были пойти на подготовку к вступлению Турции в состав ЕС, а еще 1,5 млрд евро — на экономические и региональные проекты, уточняет информационное агентство Reuters.

И тем не менее критика Меркель в отношении Турции обернулась похвалой, когда речь зашла о политике турецкого руководства в отношении беженцев. Канцлер отметила, что Анкара «прилагает огромные усилия» в этой сфере. Напомним, что 20 марта прошлого года вступило в силу соглашение между ЕС и Турцией о мерах по ограничению притока беженцев в Европу, и согласно этому договору Анкара получила от Брюсселя 3 миллиарда евро. Канцлер считает, что Евросоюз «обязан сдержать свое обещание и предоставить Анкаре еще 3 миллиарда», сумму, также оговоренную в соглашении, так как «эти средства идут на пользу беженцам, многие из которых живут в Турции в тяжелых условиях», — отметила Меркель.

Напомним, что немецко-турецкие отношения претерпевают серьезный кризис с момента попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Анкарой и Берлином до сих пор есть ряд нерешенных и спорных вопросов, среди которых: арест немецких граждан в Турции, предоставление убежища турецким чиновникам на территории Германии, шпионаж за немецкими гражданами со стороны Турции, а также ситуация вокруг запрета немецким депутатам посещать военных бундесвера на турецких авиабазах.