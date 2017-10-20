Рязанская «ЕР» предложила вернуть Игоря Морозова в Совет Федерации

Рязань, , 16:53 — REGNUM Рязанское отделение партии «Единая Россия» предлагает наделить полномочиями сенатора от Рязанской областной думы Игоря Морозова. Как 20 октября сообщает пресс-служба партии, по этому вопросу единороссы проконсультировались с губернатором Николаем Любимовым.

Заседание прошло 20 октября.

«Были проведены консультации по данному вопросу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, с высшим партийным руководством, теперь документы на рассмотрение будут направлены в президиум генерального совета «Единой России», — цитирует пресс-служба секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина.

Предполагается, что решение о назначении сенатора Рязанская областная дума примет уже на ближайшем заседании, которое назначено на 25 октября. Повестка заседания пока не опубликована.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Морозов уже был сенатором от Рязанской области — до сентября 2017 года он представлял исполнительную власть. После выборов главы региона, на которых победил Николай Любимов, «губернаторским» сенатором был назначен бывший глава области Олег Ковалев. После появилась информация, что Игорь Морозов вновь планирует вернуться в СовФед, но уже от думы.

На заседании 10 октября Совет Федерации одобрил решение о досрочном сложении полномочий сенатора от Рязанской областной думы Ларисы Тюриной. Она была назначена сенатором в сентябре 2016 года.

На следующий день, 11 октября подготовку к назначению Игоря Морозова начали в Рязанской областной думе. Для того, чтобы стать сенатором, ему необходимо быть депутатом. Сообщалось, что ради этих целей мандат депутата Рязанской областной думы сложил представитель «Единой России» Александр Калашников.

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