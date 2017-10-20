Глава Кабардино-Балкарии доложил Путину о таянии ледников

Москва, , 16:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии идет процесс активного таяния ледников. Это явление время от времени вызывает чрезвычайные ситуации разной степени сложности и разного масштаба. Такое положение дел нельзя оставлять без контроля, ситуация требует вмешательства специалистов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, сообщает 20 октября пресс-служба Кремля.

Путин поинтересовался, действительно ли тают ледники. Коков ответил утвердительно, рассказав, что речь идёт не только о Приэльбрусье, но и о таких, казалось бы, степных районах, как Зольский, Баксанский, Прохладненский. Глава региона напомнил о ЧС, которая произошла в 2000 году, когда в результате схода селевого потока погибли люди в городе Тырныаузе. После этого был построен полуторакилометровый лоток, который во время схода селей в августе и сентябре 2017 года фактически спас город.

«Специалисты тогда на упреждение сработали, и фактически весь сель пошел туда — семь метров глубина этого полуторатысячного лотка, он был фактически весь заполнен», — рассказал Коков президенту.

Во избежание подобных природных катаклизмов, по мнению Кокова, нужны специальная программа, комплексный подход. Власти Кабардино-Балкарии, как отметил глава региона, выработали предложения, согласовали их с правительством РФ и всеми заинтересованными ведомствами. Коков попросил включить в государственную программу Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных происшествий подпрограмму противодействия чрезвычайным ситуациям в Кабардино-Балкарии.

«Реально погода меняется в мире, и специалисты тоже пришли к общему знаменателю, что если как пилотный проект сейчас мы бы могли это применить в Кабардино-Балкарии — в принципе, и на Дальнем Востоке, везде климат меняется, можно было бы использовать», — высказал предложение Юрий Коков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Кабардино-Балкарии сошел сель. Тающие ледники в горах Кавказа спровоцировали движение селевых масс в пойме реки Герхожан-Суу. Попавшие в зону риска жители города Тырныауза были эвакуированы. Всего около 300 человек. Селевой поток прошел по селевыводящему лотку, не принеся разрушений жилым зданиям и социально важным объектам. Был лишь снесен пешеходный мост и на время было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный — Азау.

1 сентября вновь произошел сход селя, на этот раз в районе населенного пункта Эльбрус. К нему привели длительные проливные дожди, которые вызвали резкий подъем уровня воды в реке Баксан. Были разрушены дороги, в зону ЧС попали около 10 населенных пунктов. Отрезанными от мира оказались более восьми тысяч человек, в том числе российские и иностранные туристы. В результате схода селя в реку были снесены мощным потоком несколько автомашин. Погибли три человека, в том числе глава села Эльбрус Мусса Джапуев.

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