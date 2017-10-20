Почему Национальное соглашение в Литве – пустое обещание?

Вильнюс, , 16:33 — REGNUM В Литве продолжаются дискуссии вокруг подписанного Национального соглашения и договорённости властей, бизнеса, и профсоюзов о вехах совместной работы для улучшения благосостояния населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 октября.

«Это очень важный шаг, свидетельствующий о том, что социальный диалог поднимается на более высокий и качественный уровень. Это соглашение с профсоюзами и организациями, объединяющими бизнес и инвесторов, создаст возможности для нашего тесного сотрудничества, правительство сможет успешно стремиться к существенным переменам во множестве сфер», — считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Планируется снизить налогообложение рабочей силы путем переноса налоговой ноши на налоги, которые «не так вредны экономическому росту».

Планируется не повышать общую налоговую ношу для бизнеса и руководствоваться принципом, что одни налоги будут увеличиваться за счет уменьшения других налогов. Все предлагаемые изменения налоговой системы планируется заранее обсуждать с социальными партнерами.

Утверждено обязательство повысить зарплаты работникам, создать эффективную сеть общеобразовательных школ, профессиональных школ и высших учебных заведений. Планируется инвестировать в квалификацию работников, улучшение рабочих условий и зарплату, соответствующую важности деятельности.

В Национальном соглашении предусмотрено повышать эффективность общественного сектора, оптимизировать число работников и улучшить качество предоставляемых услуг. Много внимания планируется уделять обеспечению качества образования и науки, эффективности и возможности учиться всю жизнь.

Развивая и укрепляя социальный диалог, планируется до конца 2018 года подготовить территориальные коллективные договоры работников отраслей, которых представляют организации работодателей и в которых работают организации профсоюзов. При подготовке упомянутых договоров методическую помощь будет оказывать Министерство образования и науки.

Впрочем, подписанный документ ушедшие в оппозицию социал-демократы, которые совсем недавно были главными и единственными партнёрами правящих крестьян-зелёных, называют «вопросом без ответов».

Например, считают левые, правительство обязывает оптимизировать общественный сектор, а освободившиеся средства фонда заработной платы выделить на повышение зарплат имеющихся работников. Остается неясно, работники каких сфер будут уволены: касается ли это педагогов, госслужащих, врачей и другого медперсонала, должностных лиц? Были ли подсчитано, сколько средств на это потребуется, потому что уволенным работникам придется платить выходные компенсации, придется инвестировать в их переквалификацию, им будут выплачиваться пособия по безработице.

В Национальном соглашении идет речь о повышении равноправия общественных и частных медучреждений. Социал-демократы не одобряют это, потому что это означает, что деньги, которые налогоплательщики платят в Фонд обязательного страхования здоровья, будут использоваться для финансирования частных медучреждений.

Правительство обязывает отказаться от нехарактерных государству услуг, искажающих условия конкуренции. В Национальном соглашении не сказано, какие нехарактерные государству функции искажают конкуренцию, поэтому обязательство остается туманным.

В Национальном соглашении идет речь о повышении зарплаты работников с учетом экономического роста, но не намечено осуществление этого пункта, за исключением повышения минимальной зарплаты. Хотя зарплаты в Литве растут, их рост очень неравномерный, поэтому неравенство доходов только растет. В соглашении ничего не говорится об управлении неравенством.

Правительство предлагает пересмотреть порядок признания натуроплаты за предоставленные компанией услуги работнику. Предоставляемые натурой услуги в сущности скрытая форма зарплаты, от которой не высчитываются налоги, в том числе выплаты по социальному страхованию, считают в партии.

Правительство планирует инвестировать в повышении квалификации работников, намерено создать постоянно действующие меры переквалификации и повышения квалификации и гарантировать финансирование этих мер. В соглашении остается неясной роль Биржи труда, которая на средства ЕС и средства госбюджета предоставляет похожие услуги, которые нужно совершенствовать. Кроме того, в документе никак не определяется вклад бизнеса в повышение квалификации работников.

Правительство также предлагает гарантировать сбалансированное попадание рабочей силы из третьих стран на рынок труда Литвы. С учетом того, что в феврале 2017 года правительство уже утвердило список 27 недостающих в Литве профессий, согласно которому лицам этих профессий из третьих стран проще выдавались бы разрешения на работу в Литве, возникает вопрос, намерено ли правительство расширить попадание рабочей силы из стран, не принадлежащих ЕС.

«Национальное соглашение было бы очень ценным, если бы оно было более конкретным, если бы мы видели, что конкретно обязуются сделать правительство, бизнес-организации и профсоюзы. Сейчас соглашению не хватает конкретного содержания, в нем даже нет обязательств, связанных с рекомендациями Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговой политики и реформы образования. Мало того, Национальное соглашение подписывается на трехсторонней основе. Возникает вопрос, почему тогда оно называется национальным? Национальные соглашения обычно охватывают большее число деятелей, в том числе и политические партии, чтоб позволяет гарантировать преемственность политических мер», — заявил председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.