SOHR: В Сирии идёт масштабная эвакуация командиров ИГИЛ*

Дамаск, , 16:56 — REGNUM Большое количество командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали из Сирии в Турцию, говорится в заявлении наблюдательного совета по правам человека в Сирии (SOHR), 20 октября сообщает агентство Fars News.

«Согласно документам и доказательствам, в последние несколько дней и недель ряд командиров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийского и иностранного происхождения бежали в Турцию», — говорится в заявлении SOHR.

В SOHR добавили, что командиры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были эвакуированы из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор в северный и северо-восточный регионы провинции Алеппо, которые граничат с Турцией.

«Командиры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заплатили от $20 тыс. до $30 тыс. каждый, чтобы покинуть провинции Ракка, Хомс и Дейр-эз-Зор. Их доставили в регионы, подконтрольные боевикам Анкары», — заявили в SOHR.

Напомним, сотни боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая полевых командиров, бежали в сирийскую провинцию Эль-Хасака. Многие из тех, кто бежал в провинцию Эль-Хасака, позднее были доставлены в Турцию, согласно данным SOHR.

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