МИД КНДР: Ядерный ответ нацелен на США. Переговоров не будет

Москва, , 16:28 — REGNUM Вашингтону придется уживаться с ядерным статусом Северной Кореи, Пхеньян не намерен вести переговоры по ядерному оружию, заявила 20 октября глава департамента Северной Америки Министерства иностранных дел КНДРЦой Сон Хи в Москве на конференции по нераспространению ядерного оружия.

По мнению дипломата, позиция Пхеньяна позволит сохранить стабильность и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Она также заверила, что ядерный потенциал Северной Кореи направлен только на США в качестве ответа на агрессию Вашингтона.

«Наш ядерный ответ будет нацелен на США и ни на какую третью страну», — сказала Цой Сон Хи.

Дипломат подчеркнула, что ядерное оружие необходимо Пхеньяну только для защиты, и Северная Корея не собирается передавать его третьим странам, а будет привержена «духу нераспространения».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что США нужно готовиться к ядерному удару со стороны КНДР. По его мнению, разработки ракетного оружия находятся на той стадии, когда удар по США уже стал возможен.

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