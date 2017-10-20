В КНДР пояснили возможность ведения переговоров с США

Пхеньян, , 16:05 — REGNUM Пхеньян не будет вести переговоров с Вашигтоном по ядерному оружию, и США придется смириться с ядерным статусом Северной Кореи, заявила 20 октября директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

«Это необходимо нам для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. <…> Текущая ситуация укрепляет нас в нашем понимании, что мы нуждаемся в ядерном оружии для того, чтобы отразить возможные нападения», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что КНДР предпримет встречные шаги в ответ на учения американцев и их союзников в районе Корейского полуострова. В качестве ответа на возможный огонь со стороны США в Пхеньяне готовы применить «усмирительный огонь».

«Мы обладаем ядерным оружием и ракетами, но мы не будем их применять в случаях, когда нам нет угрозы. Наше оружие предназначено для того, чтобы защитить Родину от постоянной ядерной угрозы со стороны США», — заключила Цой Сон Хи.

Напомним, о возможных переговорах с КНДР накануне заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В опубликованном 15 октября интервью CNN, представитель американской стороны уверил, что дипломатические усилия в отношении Северной Кореи будут продолжаться до тех пор, «пока не будет сброшена первая бомба».

Тиллерсон сослался на решение президента США Дональда Трампа и сообщил, что существует разработанный план военных действий в ответ на возможные действия со стороны Пхеньяна.

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