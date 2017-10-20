В Симферополе ищут нового главного архитектора

Симферополь, , 15:39 — REGNUM Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв ищет нового главного архитектора города — конкурс проведут после подбора нескольких кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Конкурс объявить несложно, но смысл? Мы сейчас подбираем две-три потенциальные кандидатуры. Если кто-то местный, то, с одной стороны, все связи и возможности на него будут давить, с другой стороны — не все приезжие решатся перебраться в Крым при таких зарплатах и отсутствии, скажем, служебных квартир», — отметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрнст Мавлютов (до этого — бывший главный архитектор Казани) был назначен на должность главного архитектора Симферополя в апреле 2015 года, а уволен в ноябре 2016 года. Позже центральный районный суд Симферополя удовлетворил иск Эрнста Мавлютова о признании его увольнения незаконным и о восстановлении его в должности. Однако на его место была назначена автор проекта госдачи в Форосе Ирина Иванова, которая через три месяца была отправлена в отставку.